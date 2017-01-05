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Апелляционный суд перенес заседание по делу Ефремова на 17 января

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Дело Ефремова. Первый пошел? (632)

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Перенос судебного заседания, которое должно было состояться в четверг в 15.00, обусловлен отсутствием полного состава коллегии судей Апелляционного суда Киева.
Александр Ефремов на заседании Апелляционного суда
Украинское фото

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на продление ареста экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова на 17 января, передает в четверг УНИАН.

Ранее Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.

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"Апелляционный суд Киева перенес на 17 января рассмотрение жалобы на продление ареста до 22 января экс-лидеру фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову", — говорится в сообщении.

Перенос судебного заседания, которое должно было состояться в четверг в 15.00, обусловлен отсутствием полного состава коллегии судей.

Ефремов был задержан 30 июля в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Австрию. Генпрокуратура подозревает его в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в причастности к созданию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Кроме того, Ефремов подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.

В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

Ранее защита экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова обжаловала решение суда о продлении ему ареста до 22 января 2017 года.

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