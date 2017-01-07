Украина наняла лоббистов в США для продвижения интересов страны - СМИ

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Администрация президента Петра Порошенко для продвижения интересов Украины наняла компанию BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбур, передает DW.

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Такая информация следует из документов на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) Министерства юстиции США. Все физические лица и фирмы, которые выполняют заказы иностранных правительств, сообщают о подобных действиях и публикуют данные о клиентах и контракты. BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017 и указала адрес клиента — "Банковая 11 Киев, Украина".

Цель деятельности компании — "усиление связей между США и Украиной и привлечение американских частных предпринимателей инвестировать в Украину". Отмечается, что Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 года за "разработку и имплементацию" стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных связей, а также за "организацию встреч" с американскими чиновниками.

Ранее сообщалось, что служба протокола администрации США не предусмотрела участия глав государств в церемонии инаугурации 45-го американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, объясняя отсутствие на мероприятии президента Петра Порошенко.