Порошенко вручил государственные награды сенаторам США Маккейну и Грэму

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму, которые находятся с официальным визитом в Киеве.

Глава государства наградил сенатора Маккейна орденом Свободы, сенатора Грэма — орденом Ярослава Мудрого за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США, сообщает пресс-служба гаранта.

Петр Порошенко, twitter Президент Украины Петр Порошенко и сенатор Линдси Грэм

"Для Украины очень важно иметь традиционную двухпартийную поддержку Конгресса США. Мы надеемся, что эта поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Мы обязательно должны продолжить прилагать усилия по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с минскими договоренностями. А политика международных санкции против России должна сохраняться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", — сообщил Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент также проинформировал американских сенаторов о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.

Напомним, США в четверг ввели против разведслужб и ряда частных лиц РФ санкции в связи с "вмешательством в выборы" и объявили о высылке из США 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки".