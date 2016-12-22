В США обвинили российских хакеров в слежке за артиллерией Украины

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Американская компания по киберзащите CrowdStrike подозревает российских хакеров, которые якобы связанных с властями РФ, в слежке за подразделениями украинской артиллерии, передает РИА Новости.

По данным CrowdStrikе, специалисты обнаружили "вредоносный имплантат" на устройствах с операционной системой Android, которые использовали украинские военные. Вирус использовался для отслеживания артиллерийских подразделений армии Украины. При этом компания считает, что данные вредоносного кода, "вероятно, использовались для поддержки" ополченцев на востоке Украины. По данным CrowdStrik, подобная слежка за украинскими подразделениями осуществлялась с конца 2014 и в 2016 годах, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на доклад компании, которая осуществляет свои услуги по кибербезопасности для клиентов в более 170 странах.

"Это не может быть делом рук безучастной группы или кучкой преступников, они (хакеры) должны быть в тесной связи с российскими военными", — сказал основатель компании Crowd Strike Дмитрий Альперович.

Специалисты этой фирмы якобы установили, что за новой попыткой взлома стоит хакерская группа Fancy Bear, известная также как APT29. Именно ее обвиняли в атаке на базу данных Демократической партии США.

Базирующаяся в штате Калифорния компания CrowdStrike ранее была нанята Национальным комитетом Демократической партии для киберзащиты. В декабре они заявляли, что хакеры, предположительно связанные с российской разведкой совершили новую волну кибератак на штаб предвыборной кампании Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии непосредственно перед окончанием предвыборной гонки.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.