Брутальные бородачи стали русалками для календаря

Съемки организовал клуб Newfoundland and Labrador Beard & Moustache Club, члены которого ценят растительность на лице и отращивают бороду и усы.

Средства от продажи календаря пойдут на счета организации психического здоровья, которая занимается иппотерапией.

Идея для календаря пришла основателю Newfoundland and Labrador Beard & Moustache Club Хасану Хай. Его вдохновила фотосессия "русала", которую ему прислал друг в фейсбуке.

После этого Хай решил опубликовать призыв к бородатым мужикам поучаствовать в фотосессии в образах русалок.

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