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17.11.201713:29
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    Фотоленты

    Брутальные бородачи стали русалками для календаря

    (обновлено: )86
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    instagram.com/newfoundland.bmc
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    instagram.com/newfoundland.bmc
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    instagram.com/newfoundland.bmc
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    instagram.com/newfoundland.bmc
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    instagram.com/newfoundland.bmc
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    instagram.com/newfoundland.bmc
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    instagram.com/newfoundland.bmc
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    instagram.com/newfoundland.bmc
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    instagram.com/newfoundland.bmc
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    instagram.com/newfoundland.bmc
    Брутальные бородачи снялись для календаря в одних русалочьих хвостах
    instagram.com/newfoundland.bmc

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    Съемки организовал клуб Newfoundland and Labrador Beard & Moustache Club, члены которого ценят растительность на лице и отращивают бороду и усы.

    Средства от продажи календаря пойдут на счета организации психического здоровья, которая занимается иппотерапией.

    Идея для календаря пришла основателю Newfoundland and Labrador Beard & Moustache Club Хасану Хай. Его вдохновила фотосессия "русала", которую ему прислал друг в фейсбуке.

    После этого Хай решил опубликовать призыв к бородатым мужикам поучаствовать в фотосессии в образах русалок.

    Смотрите также: Обладатели самых замысловатых бород и усов

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