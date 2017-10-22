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    Культура

    Бородатую "Мону Лизу" продали в Париже за сотни тысяч долларов

    (обновлено: )13
    Дюшан, произведения которого оказали влияние на возникновение концептуального искусства, создал "бородатую" версию "Моны Лизы" в 1964 году и назвал ее "L.H.O.O.Q".
    Мона Лиза Марселя Дюшана

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В Париже продали репродукцию "Моны Лизы" Леонардо Да Винчи авторства французского художника Марселя Дюшана, на которой он карандашом пририсовал бороду и усы.

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    Она была продана на аукционе в Париже за 743 тысячи долларов, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

    "Усатая" Мона Лиза изначально оценивалась в 470-700 тысяч долларов. Дюшан, произведения которого оказали влияние на возникновение концептуального искусства, создал "бородатую" версию "Моны Лизы" в 1964 году и назвал ее "L.H.O.O.Q".

    По данным СМИ, при беглом прочтении названия на французский манер получается непристойная фраза о возбужденной девушке.

    Картина Дюшана выставлялась на аукционе в составе коллекции из 110 произведений дадаизма и сюрреализма. Сумма от продажи всех лотов достигла 4,6 миллиона долларов.

    Напомним, Эскиз обнаженной Моны Лизы кисти Леонардо да Винчи нашли во Франции. Эксперты из Лувра после проведения исследований пришли к заключению, что эскиз, который находится во Франции последние 150 лет, "хотя бы частично" написан Леонардо а Винчи.

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