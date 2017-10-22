Бородатую "Мону Лизу" продали в Париже за сотни тысяч долларов

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В Париже продали репродукцию "Моны Лизы" Леонардо Да Винчи авторства французского художника Марселя Дюшана, на которой он карандашом пририсовал бороду и усы.

Она была продана на аукционе в Париже за 743 тысячи долларов, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

"Усатая" Мона Лиза изначально оценивалась в 470-700 тысяч долларов. Дюшан, произведения которого оказали влияние на возникновение концептуального искусства, создал "бородатую" версию "Моны Лизы" в 1964 году и назвал ее "L.H.O.O.Q".

По данным СМИ, при беглом прочтении названия на французский манер получается непристойная фраза о возбужденной девушке.

Картина Дюшана выставлялась на аукционе в составе коллекции из 110 произведений дадаизма и сюрреализма. Сумма от продажи всех лотов достигла 4,6 миллиона долларов.

Напомним, Эскиз обнаженной Моны Лизы кисти Леонардо да Винчи нашли во Франции. Эксперты из Лувра после проведения исследований пришли к заключению, что эскиз, который находится во Франции последние 150 лет, "хотя бы частично" написан Леонардо а Винчи.