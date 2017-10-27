Платья из цветов и фруктов: мама изумила соцсети нарядами дочери

Большинство родителей говорят своим детям не играть с едой, но только не американка Алия Чаглар, которая вместе со своей 4-летней дочуркой каждый день экспериментируют с образами, а помогают им в этом цветы и фрукты!

Креативный взгляд мамы-художника сразу увидел в простых цветах и фруктах возможность создать необычные снимки. Так Алия отходит от дочки на несколько метров и располагает "одежду" на том месте, где она должна сидеть на теле малышки. Так ее дочь Стефани обретает красивые платья и юбки, артистизм девочки уже завоевал сердца многих подписчиков на маминой странице, которых собралось там уже больше 35 тысяч.