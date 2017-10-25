Мисс Bum-Bum. Как выглядит самая дорогая пятая точка в мире

Фитоняшка из Нью-Йорка Джен Селтер в школе не была такой стройной и аппетитной. Закончив учебное заведение, девушка всерьез взялась за свое тело и ее усилия не пропали даром.

Красотка не только обрела идеальное тело, но и заработала $4,2 млн. На аккаунт красотки подписались 11,5 млн человек.

Пятую точку девушки называют самой знаменитой в социальной сети Instagram. Годовой доход красотки составляет $4,2 млн. Большую часть прибыли ей приносят индивидуальные программы по подписке.

Ранее сообщалось, что 32-летняя сексапильная красотка, модель Playboy Сара Андервуд, в своем аккаунте Instagram имеет 7 миллионов подписчиков. Девушка активно лазит в горы и путешествует по каньонам практически обнаженной.