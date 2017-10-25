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25.10.201711:46
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    Фотоленты

    Мисс Bum-Bum. Как выглядит самая дорогая пятая точка в мире

    (обновлено: )25901
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter
    instagram.com/jenselter

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    Фитоняшка из Нью-Йорка Джен Селтер в школе не была такой стройной и аппетитной. Закончив учебное заведение, девушка всерьез взялась за свое тело и ее усилия не пропали даром.

    Красотка не только обрела идеальное тело, но и заработала $4,2 млн. На аккаунт красотки подписались 11,5 млн человек.

    Пятую точку девушки называют самой знаменитой в социальной сети Instagram. Годовой доход красотки составляет $4,2 млн. Большую часть прибыли ей приносят индивидуальные программы по подписке.

    Ранее сообщалось, что 32-летняя сексапильная красотка, модель Playboy Сара Андервуд, в своем аккаунте Instagram имеет 7 миллионов подписчиков. Девушка активно лазит в горы и путешествует по каньонам практически обнаженной.

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