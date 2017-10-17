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17.10.201718:32
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    Фотоленты

    Фотоитоги 17 октября: третий Майдан в Киеве - столкновения с полицией и палатки

    (обновлено: )64810
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Правоохранители у здания Верховной Рады
    Заседание Согласительного совета Верховной Рады
    Нардепы Ирина Луценко и Сергей Пашинский на заседании Согласительного совета Верховной Рады
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Политическая акция против коррупции во Львове
    Художник Петр Павленский поджег Банк Франции
    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/ACRains
    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/lb_ua
    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/ACRains
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    twitter.com/radiosvoboda
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    twitter.com/ACRains
    Правоохранители у здания Верховной Рады
    Правоохранители у здания Верховной Рады
    УНИАН
    Заседание Согласительного совета Верховной Рады
    Заседание Согласительного совета Верховной Рады
    УНИАН
    Нардепы Ирина Луценко и Сергей Пашинский на заседании Согласительного совета Верховной Рады
    Нардепы Ирина Луценко и Сергей Пашинский на заседании Согласительного совета Верховной Рады
    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека во время встречи в Киеве.
    УНИАН
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Харькове прошел митинг с требованием отменить депутатскую неприкосновенность.
    УНИАН
    Политическая акция против коррупции во Львове
    Политическая акция против коррупции во Львове.
    УНИАН
    Художник Петр Павленский поджег Банк Франции
    Художник Петр Павленский поджег Банк Франции
    AP Photo/Capucine Henry

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    Минимум один правоохранитель пострадал в ходе конфликта с участниками митинга в центре Киева, принимаются меры по стабилизации ситуации, заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко. Во вторник возле здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью". Депутат от фракции "Блока Петра Порошенко", один из организаторов митинга Сергей Лещенко сообщал, что правоохранители блокируют демонстрантов, которые пытаются доставить палатки к Верховной раде. Позже между активистами и силовиками возникла стычка. "На улице Грушевского со стороны кабинета министров, между Кабмином и Верховной Радой, там где был пункт проверки участников акции, была попытка прорыва, хотели пройти без досмотра на рамках металлоискателей, вследствие чего возникли конфликты, митингующие разломили несколько секций рамок ограждения и несколько секций металлоискателей, из-за этого возникла стычка", — сказал Шевченко. По его словам, в результате инцидента пострадал как минимум один правоохранитель.

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    "Полицейские и гвардейцы делают все, чтобы не допустить эскалации этого конфликта. На данный момент есть как минимум один пострадавший со стороны правоохранителей. Мы пытаемся делать все, чтобы не обострять ситуацию и призываем всех вести себя мирно… Все действия будут проанализированы, квалифицированы, все виновные будут привлечены к ответственности", — добавил Шевченко. В то же время, по данным СМИ, помимо полицейского в столкновениях под Верховной Радой пострадал еще один из активистов.

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