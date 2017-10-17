Фотоитоги 17 октября: третий Майдан в Киеве - столкновения с полицией и палатки

Минимум один правоохранитель пострадал в ходе конфликта с участниками митинга в центре Киева, принимаются меры по стабилизации ситуации, заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко. Во вторник возле здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью". Депутат от фракции "Блока Петра Порошенко", один из организаторов митинга Сергей Лещенко сообщал, что правоохранители блокируют демонстрантов, которые пытаются доставить палатки к Верховной раде. Позже между активистами и силовиками возникла стычка. "На улице Грушевского со стороны кабинета министров, между Кабмином и Верховной Радой, там где был пункт проверки участников акции, была попытка прорыва, хотели пройти без досмотра на рамках металлоискателей, вследствие чего возникли конфликты, митингующие разломили несколько секций рамок ограждения и несколько секций металлоискателей, из-за этого возникла стычка", — сказал Шевченко. По его словам, в результате инцидента пострадал как минимум один правоохранитель.

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"Полицейские и гвардейцы делают все, чтобы не допустить эскалации этого конфликта. На данный момент есть как минимум один пострадавший со стороны правоохранителей. Мы пытаемся делать все, чтобы не обострять ситуацию и призываем всех вести себя мирно… Все действия будут проанализированы, квалифицированы, все виновные будут привлечены к ответственности", — добавил Шевченко. В то же время, по данным СМИ, помимо полицейского в столкновениях под Верховной Радой пострадал еще один из активистов.

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