Последняя жена Хефнера. Размер таки имеет значение

31-летняя американская модель и певица Кристал Хефнер, в девичестве — Харрис, знаменита тем, что стала последней женой легендарного Хью Хефнера.

В 2008 году она начала карьеру фотомодели, снималась для множества журналов, в том числе для "Playboy". Годом позже Кристал начала встречаться с Хью Хефнером, который был на 60 лет старше её.

Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни в ночь на 28 сентября. Он умер по естественным причинам в своем доме The Playboy Mansion.

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