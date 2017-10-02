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    Фотоленты

    Последняя жена Хефнера. Размер таки имеет значение

    (обновлено: )335
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    GABRIEL BOUYS / AFP
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    CARL COURT / AFP
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner
    facebook.com/pg/CrystalHarrisHefner

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    31-летняя американская модель и певица Кристал Хефнер, в девичестве — Харрис, знаменита тем, что стала последней женой легендарного Хью Хефнера.

    В 2008 году она начала карьеру фотомодели, снималась для множества журналов, в том числе для "Playboy". Годом позже Кристал начала встречаться с Хью Хефнером, который был на 60 лет старше её. 

    Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни в ночь на 28 сентября. Он умер по естественным причинам в своем доме The Playboy Mansion.

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