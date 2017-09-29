Стало известно, рядом с кем похоронят основателя Playboy Хью Хефнера

HECTOR MATA / AFP

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Основатель знаменитого журнала Playboy Хью Хефнер будет похоронен рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро, пишет Metro.

Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни в ночь на 28 сентября. Он умер по естественным причинам в своем доме The Playboy Mansion.

По данным издания, Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом".

Читайте также — Битва за миллионы: наследники состояния основателя Playboy Хью Хефнера

Отмечается также, что еще одно место для захоронения над ячейкой с прахом Монро было продано неизвестному в 2009 году за 4,6 млн долл.

Откровенный снимок Мэрилин Монро появился на обложке первого номера Playboy в декабре 1953 года. По признаниям Хефнера, именно эта фотография стала ключевым моментом в дальнейшем успехе журнала.

Ранее сообщалось, что вдова Хью Хефнера, 31-летняя Кристал Харрис, не унаследует состояние мужа.