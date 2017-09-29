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    Стало известно, рядом с кем похоронят основателя Playboy Хью Хефнера

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    По данным СМИ, Хью Хефнер купил место рядом с любимой актрисой Мэрилин Монро еще в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом".
    Хью Хефнер
    HECTOR MATA / AFP

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Основатель знаменитого журнала Playboy Хью Хефнер будет похоронен рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро, пишет Metro.

    Хью Хефнер
    VALERY HACHE / AFP
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    Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни в ночь на 28 сентября. Он умер по естественным причинам в своем доме The Playboy Mansion.

    По данным издания, Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом".

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    Отмечается также, что еще одно место для захоронения над ячейкой с прахом Монро было продано неизвестному в 2009 году за 4,6 млн долл.

    Откровенный снимок Мэрилин Монро появился на обложке первого номера Playboy в декабре 1953 года. По признаниям Хефнера, именно эта фотография стала ключевым моментом в дальнейшем успехе журнала.

    Ранее сообщалось, что вдова Хью Хефнера, 31-летняя Кристал Харрис, не унаследует состояние мужа.

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