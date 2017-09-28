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    Юная жена Хефнера не получит наследство своего мужа - СМИ

    (обновлено: )89
    По информации американских СМИ, основатель журнала Playboy Хью Хефнер не включил свою молодую супругу, у которой с ним была 62-летняя разница в возрасте, в свое завещание.
    Хью Хефнер
    VALERIE MACON / AFP

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Жена основателя журнала Playboy Хью Хефнера, скончавшегося на 92-ом году жизни, 30-летняя Кристалл Харрис не получит наследство своего мужа. Об этом сообщает US Magazine.

    Хью Хефнер
    VALERY HACHE / AFP
    Жизнь как чудо. Хью Хефнер и его девочки

    Еще в 2013 молодожены подписали брачный контракт, согласно которому после смерти мужа Харрис не может рассчитывать на его наследство.

    Впрочем, на бобах девушка не останется, ведь Хефнер никогда не слыл скрягой. Он дарил своей супруге дорогие бриллианты и роскошную недвижимость.

    Так на свадьбу Кристалл получила особняк в 557 квадратных метров на Голливудских Холмах стоимостью 5 миллионов долларов. 

    Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни.

    Он ушел из жизни в результате естественных причин в своем доме.

     

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