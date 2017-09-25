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25.09.201713:43
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    Фотоленты

    Сигвеи и моноколеса. Шоу электрического транспорта в центре Киева

    (обновлено: )7
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Шоу электрического транспорта #EcoDriveShow на Крещатике в Киеве
    УНИАН

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    В Киеве на Крещатике состоялось шоу электрического транспорта EcoDriveShow, которое проводится при поддержке Киевского городского автомотоклуба (КМАМК). 

    Как отмечают организаторы на своей странице в Facebook, цель EcoDriveShow — популяризация экологического и экономического вида транспорта среди широкого круга киевлян и гостей столицы.

    Гости выставки смогли полюбоваться, а многие впервые, электровелосипедами, электромотоциклами, электроквадроциклами, электроскутерами, сигвеями, гироскутерами, Е-самокатами и моноколеса.

    Напомним, в Киеве на Крещатике по случаю 145-летия "Киевводоканала" состоялось шоу экскаваторов. В нем приняли участие около 30 единиц специализированной техники водопроводно-канализационного хозяйства.

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