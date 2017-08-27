Шоу экскаваторов в центре Киева

В Киеве на Крещатике по случаю 145-летия "Киевводоканала" состоялось шоу экскаваторов. В нем приняли участие около 30 единиц специализированной техники водопроводно-канализационного хозяйства.

Экскаваторы во время шоу танцевали, перемещали ведра с водой и забивали гвозди.

Ранее в центре Киева состоялась приуроченная ко Дню Независимости Украины выставка военной техники, которая стала очень популярной среди детей.

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