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    Шоу экскаваторов в центре Киева

    (обновлено: )5001
    В Киеве на Крещатике по случаю 145-летия "Киевводоканала" состоялось шоу экскаваторов. В нем приняли участие около 30 единиц специализированной техники водопроводно-канализационного хозяйства.
    5 канал

    В Киеве на Крещатике по случаю 145-летия "Киевводоканала" состоялось шоу экскаваторов. В нем приняли участие около 30 единиц специализированной техники водопроводно-канализационного хозяйства.

    Экскаваторы  во время шоу танцевали, перемещали ведра с водой и забивали гвозди. 

    Ранее в центре Киева состоялась приуроченная ко Дню Независимости Украины выставка военной техники, которая стала очень популярной среди детей.

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