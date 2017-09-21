Самая красивая пятая точка Поднебесной

Победительницей конкурса "Самые красивые ягодицы" стала 19-летняя Гао Циань (Gao Qian). Конкурс прошел в китайском городе Шэньян 24 июня. Юная китаянка покорила судей своими формами, а именно пятой точкой. Однако, как оказалось, приобретенная слава после популярного в Китае конкурса только мешает девушке.

По ее признанию, теперь она носит мешковатую одежду, так как люди не стесняясь обращают внимание на ее ягодицы. Конкурс красоты стал своеобразным китайским ответом на популярный конкурс "Мисс Бум-Бум", который каждый год проходит в Бразилии.

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Гао Циань работает персональным тренером и ведет блог, где выкладывает видео с онлайн-трансляцией своих повседневных дел. Рост юной китаянки — 170 см, вес — 60 кг. На участие робкую девушку уговорили друзья, посчитав, что у нее подходящая фигура для конкурса.

"Самые красивые ягодицы" выбирали среди 50 участниц, которые, изгибаясь и покачивая бедрами, с гордостью демонстрировали свою пятую точку перед семью судьями. Перед конкурсом любительница фитнеса каждый день шесть часов тратила на упражнения — делала около тысячи приседаний и выпадов.

Гао Циань поделилась, что ее ягодицы на 100% натуральны: такой формы она добилась тренировками, об распространенных в той же Бразилии ягодичных имплантах даже не помышляла.