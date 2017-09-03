Очень системный администратор с шестым размером груди из Манчестера

Мир моды покорила обычная девушка из Манчестера по имени Риан Сагден (Rhian Sugden), которая работала системным администратором, пока ее формы не заметили в модельном агентстве. Риан имеет стройное тело и на удивление большая грудь 6-го размера. После нескольких фотосессий в 2006 году красавица подписала контракт с рекламным агентством Саманты Бонд, но окончательно оставила ИТ-сферу Риан Сагден только в 2012 году. С тех пор девушка полностью посвящает себя модельному бизнесу.

Она снимается в откровенных фотосессиях для глянца и рекламирует белье.

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Сегодня Instagram Риан насчитывает более 200 тысяч подписчиков. Помимо своей основной работы моделью, девушка зарабатывает тем, что продает свои откровенные фотографии на собственном сайте.

Недавно Риан Сагден огорчила своих поклонников сообщением, что больше не будет постить откровенные фото.