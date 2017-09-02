Памятник Николая Мозговому открыли в центре Киева

В Киеве состоялось торжественное открытие памятника Народному артисту Украины, выдающемуся композитору и певцу Николаю Мозговому. Бронзовый памятник, открытие которого приурочено к 70-летию артиста, установлен возле "Дворца Украина".

На торжественной церемонии открытия памятника присутствовали родственники, коллеги, а также многочисленные ценители таланта выдающего украинца.

Проект памятника принадлежит скульптору Мишелю Ищенко.

Николай Мозговой ушел из жизни 30 июля 2010 года. Артист похоронен на Байковом кладбище в Киеве.