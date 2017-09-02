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    Фотоленты

    Памятник Николая Мозговому открыли в центре Киева

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    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве
    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве
    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве
    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве
    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве
    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве
    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве
    reviewnews.net
    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве
    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве
    reviewnews.net
    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве
    Поэт Юрий Рыбчинский
    reviewnews.net
    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве
    Памятник открывала дочь маэстро Елена Мозговая
    reviewnews.net
    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве
    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве
    reviewnews.net

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    Открытие памятника Николая Мозговому в Киеве

    В Киеве состоялось торжественное открытие памятника Народному артисту Украины, выдающемуся композитору и певцу Николаю Мозговому. Бронзовый памятник, открытие которого приурочено к 70-летию артиста, установлен возле "Дворца Украина". 

    На торжественной церемонии открытия памятника присутствовали родственники, коллеги, а также многочисленные ценители таланта выдающего украинца.

    Проект памятника принадлежит скульптору Мишелю Ищенко. 

    Николай Мозговой ушел из жизни 30 июля 2010 года. Артист похоронен на Байковом кладбище в Киеве. 

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