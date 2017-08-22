наверх
22.08.201712:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    "Великое солнечное затмение" в США

    (обновлено: )46
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Jonathan Ernst
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Kevin Lamarque
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Kevin Lamarque
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Scott Morgan
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Mal Langsdon
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Adrees Latif
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Courtesy Aubrey Gemignani/NASA/Handout via REUTERS
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Courtesy Bill Ingalls/NASA/Handout via REUTERS
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Yuri Gripas
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Jonathan Ernst
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Jonathan Ernst
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Eduardo Munoz
    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Courtesy Aubrey Gemignani/NASA/Handout via REUTERS

    Рекомендуем

    Землетрясение на острове Искья у побережья НеаполяЗемлетрясение у побережья Неаполя. Кадры с места катастрофы11:05 22.08.2017
    Пожар в Ростове-на-ДонуРостов-на-Дону в огне: кадры масштабного пожара в городе22:30 21.08.2017
    ДТП с автобусом на трассе Анталья-КемерФотоитоги 21 августа: ДТП с туристами в Турции, сильные пожары в Киеве и Ростове18:15 21.08.2017
    Единственная в мире модель-баскетболистка поделилась соблазнительными фото16:15 21.08.2017
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле СингапураПоявились фото "раненого" эсминца США "Джон Маккейн"14:34 21.08.2017
    В Житомирской области горит заповедный лесВ Житомирской области горит заповедный лес13:17 21.08.2017
    Надоели блондинки. Новой избранницей Ди Каприо стала 23-летняя модель12:45 21.08.2017
    Сильная духом. Модель с протезом руки сразила Instagram11:55 21.08.2017
    Красноярск затопило, введен режим ЧСПотоп в Красноярске: машины-"утопленники", лодки на улицах и режим ЧС11:11 21.08.2017
    Все фотоленты

    Полное солнечное затмение 21 августа смогли увидеть жители 14 штатов США, впервые за 99 лет это природное явление охватило континентальную часть страны от западного до восточного побережья, за что его и окрестили "Великим солнечным затмением". Полоса затмения соединила восточное и западное побережья страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров.

    Первым на континентальной части США затмение встретил маяк Yaquina Head в районе города Ньюпорт (штат Орегон). Несмотря на непривычно густой для этого времени года утренний туман, сотни людей собрались наблюдать за редким природным явлением.

    Смотрите также: Как Трамп с женой наблюдали за затмением Солнца

    Ссылки по теме:
    Теги: