"Великое солнечное затмение" в США

Полное солнечное затмение 21 августа смогли увидеть жители 14 штатов США, впервые за 99 лет это природное явление охватило континентальную часть страны от западного до восточного побережья, за что его и окрестили "Великим солнечным затмением". Полоса затмения соединила восточное и западное побережья страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров.

Первым на континентальной части США затмение встретил маяк Yaquina Head в районе города Ньюпорт (штат Орегон). Несмотря на непривычно густой для этого времени года утренний туман, сотни людей собрались наблюдать за редким природным явлением.

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