Авто врезалось в людей, наблюдающих за затмением в США, есть жертвы

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль въехал в группу людей, наблюдавших за солнечным затмением в американском штате Кентукки, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает телеканал WRDW.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Хайден. 38-летняя Алисса Нобл не справилась с управлением автомобилем, врезалась в столб и задела двух женщин, одна из которых погибла на месте. Пострадавшую женщину и саму Нобл доставили в больницу на вертолете, отмечает телеканал.

На континентальной части США около полудня по времени Восточного побережья (19.00 по Киеву) началось полное солнечное затмение, которое наблюдалось в 14 штатах. Последний раз подобное происходило на обоих побережьях страны 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.

В четверг днем, 12 августа, фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, около 130 пострадали.