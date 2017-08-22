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    В мире

    Авто врезалось в людей, наблюдающих за затмением в США, есть жертвы

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    По данным СМИ, 38-летняя Алисса Нобл не справилась с управлением автомобилем, врезалась в столб и задела двух женщин, одна из которых погибла на месте.
    Автомобиль въехал в группу людей, наблюдавших за солнечным затмением в Кентукки
    twitter.com/wkyt

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль въехал в группу людей, наблюдавших за солнечным затмением в американском штате Кентукки, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает телеканал WRDW.

    Как Трамп с женой наблюдали за затмением. Видео
    Видеоканал The White House на Youtube
    Как Трамп с женой наблюдали за затмением Солнца

    По данным телеканала, инцидент произошел в городе Хайден. 38-летняя Алисса Нобл не справилась с управлением автомобилем, врезалась в столб и задела двух женщин, одна из которых погибла на месте. Пострадавшую женщину и саму Нобл доставили в больницу на вертолете, отмечает телеканал.

    На континентальной части США около полудня по времени Восточного побережья (19.00 по Киеву) началось полное солнечное затмение, которое наблюдалось в 14 штатах. Последний раз подобное происходило на обоих побережьях страны 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.

    В четверг днем, 12 августа, фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, около 130 пострадали.

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