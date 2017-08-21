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    "Великое солнечное затмение" началось в США

    (обновлено: )50411
    Солнце скроется полностью, это будет продолжаться от 1 минуты 08 секунд до 2 минут 40 секунд. Полное солнечное затмение 21 августа смогут увидеть жители 14 штатов США.
    Солнечное затмение в США

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. "Великое солнечное затмение" началось на территории США, первым его встречает штат Орегон.

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    Полное солнечное затмение 21 августа смогут увидеть жители 14 штатов США, впервые за 99 лет это природное явление охватит континентальную часть страны от западного до восточного побережья, за что его и окрестили "Великим солнечным затмением". Полоса затмение соединит восточное и западное побережья страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров.

    Первым на континентальной части США затмение встретил маяк Yaquina Head в районе города Ньюпорт (штат Орегон). Несмотря на непривычно густой для этого времени года утренний туман, сотни людей собрались наблюдать за редким природным явлением.

    Полное затмение можно будет наблюдать на территории от штата Орегон до штата Южная Каролина. В остальных районах страны затмение будет частичным. В тех районах, где солнце скроется полностью, это будет продолжаться от 1 минуты 08 секунд до 2 минут 40 секунд.

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