Трампа "троллят" за то, что он смотрел на затмение без очков

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп подвергся "троллингу" в прессе и в интернете за то, что смотрел на солнечное затмение без специальных защитных очков.

Трамп наблюдал за солнечным затмением, которое на широте Вашингтона было лишь частичным, с балкона Белого дома вместе со своей семьей. Позируя для журналистов, он показал обеими руками на солнце, задержал на нем взгляд, но потом все же надел очки. На вопрос журналиста, каков вид, Трамп жестом ответил, что отличный.

Корреспондент президентского пула Тед Манн из газеты Wall Street Journal утверждает в Twitter, что Трампу крикнул кто-то из сопровождающих: "Не смотрите!" Стоявшая рядом с Трампом первая леди Меланья Трамп не снимала темных очков, даже когда смотрела не на солнце.

Наблюдение за солнцем без защитных очков грозит серьезными офтальмологическими проблемами.

Газета New York Daily News раскритиковала земляка-президента заголовком передовицы: "Not Too Bright!" Это игра слов — заголовок можно перевести и как "Не слишком ярко", и как "Не слишком умный". Подзаголовок был тоже нелестным для президента: "Трамп игнорирует предупреждение фейковых новостей и глазеет на затмение".

Издание BuzzFeed обратило внимание на то обстоятельство, что целый ряд пользователей интернета предсказали заранее, что Трамп обязательно посмотрит на солнце без очков, поскольку не любит соблюдать то, что ему говорят другие. После затмения эта шутка распространилась повсеместно: утверждалось, что Трамп смотрел на солнце именно потому, что ему не советовали этого делать ученые, шеф аппарата Белого дома Джон Келли, журналисты CNN или бывший президент Барак Обама. В интернете пародировали твиты Трампа: "Только неудачники слушают советы ученых. Жаль!"

Журнал New York Magazine на своем сайте наложил на видео Трампа контрастирующее с ним эмоциональное аудио, выложенное актрисой Сарой Джессикой Паркер — звездой сериала "Секс в большом городе". В то время как Трамп бесстрастно смотрит на солнце через очки, Паркер за кадром восхищенно кричит: "О Боже! Это действительно происходит! Как красиво!"