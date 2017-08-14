"Польский викинг" покоряет Интернет

Павел Ладзиак (Pawel Ladziak) по прозвищу "Польский викинг" часто упоминается в СМИ как один из самых горячих мужчин старше 40 лет. Некоторые люди, которые видят его фотографии, думают, что ему около 60 лет, ведь его волосы совершенно седые. Но на самом деле Павлу всего 35. Он специально красит волосы и бороду, чтобы выглядеть старше. И все для того, чтобы добиться успеха в соцсетях.

В одном из интервью Ладзиак сказал, что его волосы начали седеть много лет назад, но вид наполовину седой головы ему не слишком нравился, и он решил осветлять волосы полностью. После этого он стал популярным в Instagram: людей привлек пожилой на вид человек с прекрасным телосложением. На его аккаунт подписались более 300 тысяч человек.

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Звезда Интернета заинтересовался фитнесом еще в 16 лет, но затем в годы бурной молодости забросил занятия на целых десять лет. В 30 лет он вдруг осознал, что хуже уже быть не может, и вернулся к спорту. В итоге получилось то, что сейчас можно увидеть на его фотографиях.

Павел часто публикует фотографии самого себя в юности и сейчас, и просто невозможно поверить, что это один и тот же человек. Его история заставляет его поклонников любить его еще больше и находить вдохновение в этой впечатляющей трансформации.