Новая "черная пантера" покоряет мировые подиумы

Прекрасная 24-летняя расцветающая икона моды Ниаким Гатвех старается рассказать всему миру о своей природной красоте. Девушка живет в Миннеаполисе, штат Миннесота (США).

"Мой шоколад изящен. И я представляю нацию воинов", — подписала она одну из многих своих фотографий в Instagram, каждая из которых набирает 10 и более тысяч лайков.

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Благодаря своей очень пигментированной коже и неистовой решимости, модель ломает барьеры традиционной красоты, а также подталкивает своими действиями и других людей сделать то же самое.