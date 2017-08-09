В Instagram нашли plus-size двойника модели Джиджи Хадид

Голландская модель и блогера Iza IJzerman, публикующая свои фото в сети Instagram, чрезвычайно похожа на Джиджи Хадид.

Известно, что Айза родом из Нидерландов, но сейчас живет в Австралии, она является моделью plus-size.

Ее официально представляет модельное агентство MiLK Management London, в которой первыми и заметили сходство девушек. У Джиджи тоже есть голландские корни — ее мама, Йоланда Хадид родом из города Папендрехт, что в Нидерландах.

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