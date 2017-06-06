Фитнес-тренер взорвала сеть аппетитными формами и откровенными фото

Блогер из Австралии Тэмми Хемброу разработала собственную программу фитнеса, которая позволяет "натренировать" роскошную грудь и не мене роскошную пятую точку.

Девушка делится в Instagram своими фото, доказывая, что не только благодаря пластической хирургии можно приобрести красивую фигуру, которая будет сводить с ума мужчин.

Тэмми рассказывает, что тренируется 5 дней в неделю, комбинируя силовые упражнения и кардио. Ну и конечно же диета. Нарушить которую можно на выходных. У роскошной блондинки уже почти 7 млн подписчиков.

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