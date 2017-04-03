Во Львовском городском Дворце культуры им. Гната Хоткевича состоялись соревнования за Кубок Львовской области по бодибилдингу и фитнесу.

Состязания прошли под патронатом Международной федерации IFBB. Всего в мероприятии приняли участие около 100 атлетов из разных регионов Украины. Во Львов прибыли представители Винницы, Ровно, Ужгорода, Черновцов, Харькова, Киева, Днепра, Хмельницкого, Самбора, Ивано-Франковска, Луцка, Запорожья и Донбасса. Спортсмены соревновались в категориях:

Бодибилдинг: юниоры и ветераны;

Бодибилдинг (до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг);

Бикини (до 163см, до 166 см, более 166 см);

Бодифитнес (женщины) и Men's Physique (до 178 см, более 178 см);

По завершении соревнований спортсмены боролись за Кубок в абсолютной категории.

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Традиционно наибольшая конкуренция была у девушек в категории "Бикини". Здесь абсолютной победительницей стала спортсменка из Донецка Лидия Марусич (№81).

В бодибилдинге в самой престижной весовой категории "свыше 90 кг" победил киевлянин Никита Пустовит (№35), а абсолютным чемпионом по решению судейской коллегии избрали Сергея Борденюка из Хмельницкого (№11).

В категории Men's Physique лучшим стал представитель Закарпатья Юрий Йовбак (№99). Кубок в бодифитнеса завоевала представительница Закарпатья Юлия Гомбош (№44).