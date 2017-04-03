наверх
03.04.201704:39
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.08
  • USD27.02+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Победная поступь "Шахтера" в чемпионате Украины

    0
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч "Шахтера" против "Зари" в чемпионате Украины
    ФК Шахтер Донецк
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч "Шахтера" против "Зари" в чемпионате Украины
    ФК Шахтер Донецк
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч "Шахтера" против "Зари" в чемпионате Украины
    ФК Шахтер Донецк
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч "Шахтера" против "Зари" в чемпионате Украины
    ФК Шахтер Донецк
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч "Шахтера" против "Зари" в чемпионате Украины
    ФК Шахтер Донецк
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч "Шахтера" против "Зари" в чемпионате Украины
    ФК Шахтер Донецк
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч "Шахтера" против "Зари" в чемпионате Украины
    ФК Шахтер Донецк
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч "Шахтера" против "Зари" в чемпионате Украины
    ФК Шахтер Донецк
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч "Шахтера" против "Зари" в чемпионате Украины
    ФК Шахтер Донецк
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч "Шахтера" против "Зари" в чемпионате Украины
    ФК Шахтер Донецк
    Матч Шахтера против Зари в чемпионате Украины
    Матч "Шахтера" против "Зари" в чемпионате Украины
    ФК Шахтер Донецк

    Рекомендуем

    Парламентские выборы в АрменииПарламентские выборы в Армении01:44 03.04.2017
    Матч киевского Динамо против АлександрииКак "Динамо" превозмогло себя и раздавило "Александрию" во втором тайме00:45 03.04.2017
    Воздушно-акробатический спектакль Галилео на Софийской площади в КиевеВоздушный спектакль на Софийской площади в Киеве22:40 02.04.2017
    Ситуация около Дома профсоюзов в КиевеКонфликт в Доме профсоюзов в Киеве: кадры с места инцидента20:29 02.04.2017
    На месте убийства адвоката в Ровенской областиПоявились фото с места убийства адвоката в Ровенской области15:20 02.04.2017
    Велопарад Планет прошел в КиевеКостюмированный "Велопарад Планет" в Киеве13:55 02.04.2017
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в КиевеГрандиозное открытие фестиваля "Французская весна" в Киеве10:11 02.04.2017
    Последствия обстрела в Донецкой областиПоследствия обстрела Петровского района Донецка04:44 02.04.2017
    Юморина 2017 в ОдессеВозвращение Юморины в Одессу00:43 02.04.2017
    Все фотоленты
    Матч "Шахтера" против "Зари" в чемпионате Украины

    В Запорожье завершился решающий матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала донецкий "Шахтер" и проиграла.

    Игра на "Славутич-Арена" завершилась со счетом 1:2. В первом тайме игра была приблизительно равной, а счет открыли луганчане, когда на 31-й минуте гол забил Бонавентуре Деннис. Перехватив мяч, Бонавентуре обыграл сначала Ордеца, а затем Пятова, который выбежал за пределы штрафной, и отправил мяч в пустые ворота. Спустя 5 минут, на 36-й, дончане сравняли счет — гол забил Густаво Бланко-Лещук.

    Смотрите также: "Шахтер" vs "Заря". Обзор центрального матча тура

    Исмаили набросил мяч на угол вратарской и Бланко-Лещук кивком головы поразил нижний угол ворот. Во втором тайме горняки уже имели заметное преимущество и на 63-й минуте победный гол забил Тайсон. После передачи Ракицкого он вышел один на один, обвел вратаря Никиту Шевченко, и поразил угол ворот.

    "Горняки" набрали 63 очка и сохранили 14-очковый перевес над киевским "Динамо" (49). В свою очередь, у "Зари" 40 баллов, команда теперь на 9 очков отстает от "Динамо", но на 5 баллов опережает донецкий "Олимпик" (35).

    Ссылки по теме:
    Теги: