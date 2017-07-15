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    Kyiv Cycle Chic: в Киеве прошел яркий велопарад "в юбках"

    (обновлено: )207
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Велопарад девушек в Киеве
    Велопарад девушек в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Велопарад девушек в Киеве

    В субботу, 15 июля, в столице состоялся традиционный велопарад девушек Kyiv Cycle Chic. Об этом сообщает Ассоциация велосипедистов Киева на странице мероприятия в Facebook.

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    Велопарад девушек — это демонстрация велосипедного шика, которая проходит раз в год, но ярко свидетельствует, что ежедневные поездки на велосипеде в Киеве возможны в одежде на любой вкус и при любой возможности — едете вы на деловой обед, встречу с друзьями, на свидание или даже в театр.

    В этом году участники парада отправились в неспешный велокруиз по улицам города. 

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