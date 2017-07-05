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    Опасный финиш. Громкое падение велогонщиков на "Тур де Франс"

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    На четвертом этапе "Тур де Франс" примерно за 50 метров до финиша словацкий велогонщик ударил локтем британского коллегу, после чего тот упал и ударился о барьерное ограждение. В результате британцу потребовалась помощь врачей.
    канал Guardian Sport в

    Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe, чьи действия стали причиной схода гонщика Dimension Data Марка Кавендиша на "Тур де Франс", заявил, что он не успел отреагировать на маневр британца, который слишком резко появился из-за его спины, сообщает Р-Спорт.

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    Во вторник на четвертом этапе "Тура" примерно за 50 метров до финиша Саган ударил локтем Кавендиша, после чего британец упал и ударился о барьерное ограждение. В результате 32-летнему Кавендишу потребовалась помощь врачей и дальнейшее обследование в больнице. Саган решением жюри "Тур де Франс" был дисквалифицирован до конца гонки. Кавендиш снялся с многодневки.

    "Я не знал, что Кавендиш был позади меня. Марк выскочил очень быстро, со спины, с правой стороны, и я просто не успел среагировать и пойти налево. Когда я узнал после финиша, что Марк упал, я сразу пошел выяснять, как у него дела. Мы все друзья и коллеги, и ничего хорошего в таких падениях, конечно, нет. Я надеюсь, что скоро Марк выздоровеет", – сказал Саган, которого цитирует официальный сайт его команды.

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