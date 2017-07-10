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    Фотоленты

    Любовь по правилам и без. В Лондоне прошел крупнейший гей-прайд

    (обновлено: )16301
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    REUTERS Neil Hall
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    REUTERS Neil Hall
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    REUTERS Neil Hall
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    REUTERS Neil Hall
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    REUTERS Neil Hall
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    REUTERS Neil Hall
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    REUTERS Neil Hall
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    REUTERS Neil Hall
    Крупнейший гей-прайд в истории Лондона
    REUTERS Neil Hall

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    В честь 50-й годовщины декриминализации гомосексуальных отношений в Англии и Уэльсе в Лондоне прошел грандиозный парад Pride in London, в котором приняли участие более 26 тысяч человек.

    ЛГБТ-парад в Гондурасе
    Inti Ocon / AFP
    Яркий ЛГБТ-парад в Никарагуа

    Сам лондонский грандоначальник Садик Хан назвал марш "самым большим прайдом в лондонской истории", сообщает Evening Standard

    Посмотреть на яркое и красочное действо собрались сотни тысяч горожан и гостей города.

    Первый гей-парад состоялся в Британии еще 45 лет назад.

    Ранее сообщалось, что в Киеве нападению подверглись организаторы и слушатели лекции "Трансгендер", которая проходила  в центре города 9 июля. В кафе, где проходила встреча, ворвались десять человек в масках. Выкрикивая оскорбления, неизвестные забросали собравшихся чернилами, после чего в ход пошли газовые баллоны.

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