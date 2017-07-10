Любовь по правилам и без. В Лондоне прошел крупнейший гей-прайд

В честь 50-й годовщины декриминализации гомосексуальных отношений в Англии и Уэльсе в Лондоне прошел грандиозный парад Pride in London, в котором приняли участие более 26 тысяч человек.

Сам лондонский грандоначальник Садик Хан назвал марш "самым большим прайдом в лондонской истории", сообщает Evening Standard.

Посмотреть на яркое и красочное действо собрались сотни тысяч горожан и гостей города.

Первый гей-парад состоялся в Британии еще 45 лет назад.

Ранее сообщалось, что в Киеве нападению подверглись организаторы и слушатели лекции "Трансгендер", которая проходила в центре города 9 июля. В кафе, где проходила встреча, ворвались десять человек в масках. Выкрикивая оскорбления, неизвестные забросали собравшихся чернилами, после чего в ход пошли газовые баллоны.