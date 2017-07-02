Европа проводила в последний путь "отца объединения Германии"

В субботу, 1 июля, в Страсбурге попрощались с легендарным немецким политиком, бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем. Прощание началось в 12.00 и продлилось два часа.

На церемонии прощания выступили канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Европарламента Антонио Таяни, председатель Европейского Совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон и экс-президент США Билл Клинтон. Также на церемонию приехал и украинский президент Петр Порошенко.

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