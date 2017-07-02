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02.07.201712:29
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    Европа проводила в последний путь "отца объединения Германии"

    (обновлено: )39
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Петр Порошенко на церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Сайт президента Украины
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в здании Европейского парламента.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Перед началом церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в здании Европейского парламента.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в здании Европейского парламента.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Перед началом церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в здании Европейского парламента.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в здании Европейского парламента.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко на церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Петр Порошенко на церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
    Сайт президента Украины

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    Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем

    В субботу, 1 июля, в Страсбурге попрощались с легендарным немецким политиком, бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем. Прощание началось в 12.00 и продлилось два часа.

    На церемонии прощания выступили канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Европарламента Антонио Таяни, председатель Европейского Совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон и экс-президент США Билл Клинтон. Также на церемонию приехал и украинский президент Петр Порошенко.

    Смотрите также: Появились фото с церемонии прощания с погибшим полковником ГУР

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