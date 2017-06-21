Как фракция "Самопомич" голодает под Администрацией президента

Для руководителя фракции "Самопомочи" в Верховной Раде Олега Березюка наступил второй день голодовки. Накануне он признался, что первые сутки без еды была для него тяжелой.

Во вторник вице-спикер парламента, нардеп от "Самопомичи" Оксана Сыроид также сообщила, что собирается голодать под Администрацией президента до окончательного решения властью "мусорной проблемы" Львова. Также к акции присоединился народный депутат от фракции "Самопомич" Тарас Пастух.

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Напомним, 19 июня Олег Березюк объявил голодовку. В тот же день стало известно, что власти Львова снова попросили Кабмин и президента Украины Петра Порошенко ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за мусора, который не вывозят.