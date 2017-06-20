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    Интервью

    Депутат: голодовка Березюка – протест против узурпации власти во Львове

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    Народный депутат Роман Семенуха в эфире Голоса Столицы заявил, что объявление Березюком голодовки – неожиданный для власти шаг, который испугал всех.
    Выступление лидера фракции Самопомич Олега Березюка.
    Украинское фото

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    Председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил об отказе от пищи из-за нежелания центральной власти помочь Львову в решении мусорной проблемы.

    Также о политическом давлении и нежелании голосовать за реформы от власти заявили в депутатской группе "Видродження".

    Подробнее о причинах голодовки своего однопартийца в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал народный депутат от фракции "Самопомич" Роман Семенуха.

    (текст публикуется на языке оригинала)

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    Украинское фото
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    Чи будете ви з’являтись до сесійної зали, чи будете ви взагалі працювати, чи будете протягом пленарного тижня приходити до Адміністрації президента і вимагати вирішення сміттєвої проблеми і, можливо, інших?

    — Хочу сказати, що це індивідуальне рішення Олега Романовича, яке я як людина, товариш підтримую, і вважаю, що це, певно, крик душі, протест проти такого приниження, вічної брехні, свавілля і фактично узурпації влади, окупації Львову бандитами, співучасниками якої є Олег Синютка, голова Львівської обласної адміністрації.

    Підкреслюю, Олег Синютка сьогодні є одним із найголовніших виконавців та співучасників злочину, який сьогодні відбувається над львів’янами. А ми у понеділок під Адміністрацією президента традиційно, як і будь-який інший понеділок, який передує пленарному тижню, провели засідання фракції і обговорили всі законопроекти, які стоять на завтра.

    Ми будемо 20 червня брати участь у пленарному засіданні і плануємо брати надалі участь, але там вже буде видно, як підкаже розвиток подій.

    Хто з вами говорив, може, є якісь результати домовленостей?

    – Наскільки я знаю, ніхто не говорив з Березюком. Поки жодних контактів не було. Влада настрашена. Вона не розуміє, що з тим робити, а їх сценарій сьогодні – це імітація процесу, імітація боротьби з ворогом, імітація боротьби за думки людей, імітація про пенсійну реформу, імітація про реформу економічного сектору, податкової міліції і все, що з тим пов’язано.

    Тому питання не в тому, що сьогодні, повторюсь, вчинив колега – це, справді, вчинок львів’янина, найбільшого в світі україномовного міста.

    Андрей Садовый Архивное фото
    "Украинское фото"
    Садовый уходит от проблем с мусором из-за выборов - эксперт

    Тобто ви будете приходити в сесійну залу і працювати, а засідання не будете зривати?

    – Ми будемо працювати. Сьогодні коаліція має формально більшість голосів, плюс коаліцію завжди підтримують бувші регіонали — депутатські групи «Воля народу» і депутатська група "Відродження". І це не зрив.

    У будь-якій розвинутій парламентській демократії є нормальна форма протесту: неголосування, вихід із сесійної зали і подібні речі парламентського протесту. Але ми будемо в сесійній залі.

    Ранее политический эксперт Ярослав Макитра заявил в эфире "ГС", что Андрей Садовый пытается спасти свой политический рейтинг для участия в президентской гонке, поэтому перекладывает ответственность за не вывезенный мусор на центральную власть.

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