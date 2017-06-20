Депутат: голодовка Березюка – протест против узурпации власти во Львове

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил об отказе от пищи из-за нежелания центральной власти помочь Львову в решении мусорной проблемы.

Также о политическом давлении и нежелании голосовать за реформы от власти заявили в депутатской группе "Видродження".

Подробнее о причинах голодовки своего однопартийца в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал народный депутат от фракции "Самопомич" Роман Семенуха.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи будете ви з’являтись до сесійної зали, чи будете ви взагалі працювати, чи будете протягом пленарного тижня приходити до Адміністрації президента і вимагати вирішення сміттєвої проблеми і, можливо, інших?

— Хочу сказати, що це індивідуальне рішення Олега Романовича, яке я як людина, товариш підтримую, і вважаю, що це, певно, крик душі, протест проти такого приниження, вічної брехні, свавілля і фактично узурпації влади, окупації Львову бандитами, співучасниками якої є Олег Синютка, голова Львівської обласної адміністрації.

Підкреслюю, Олег Синютка сьогодні є одним із найголовніших виконавців та співучасників злочину, який сьогодні відбувається над львів’янами. А ми у понеділок під Адміністрацією президента традиційно, як і будь-який інший понеділок, який передує пленарному тижню, провели засідання фракції і обговорили всі законопроекти, які стоять на завтра.

Ми будемо 20 червня брати участь у пленарному засіданні і плануємо брати надалі участь, але там вже буде видно, як підкаже розвиток подій.

Хто з вами говорив, може, є якісь результати домовленостей?

– Наскільки я знаю, ніхто не говорив з Березюком. Поки жодних контактів не було. Влада настрашена. Вона не розуміє, що з тим робити, а їх сценарій сьогодні – це імітація процесу, імітація боротьби з ворогом, імітація боротьби за думки людей, імітація про пенсійну реформу, імітація про реформу економічного сектору, податкової міліції і все, що з тим пов’язано.

Тому питання не в тому, що сьогодні, повторюсь, вчинив колега – це, справді, вчинок львів’янина, найбільшого в світі україномовного міста.

Тобто ви будете приходити в сесійну залу і працювати, а засідання не будете зривати?

– Ми будемо працювати. Сьогодні коаліція має формально більшість голосів, плюс коаліцію завжди підтримують бувші регіонали — депутатські групи «Воля народу» і депутатська група "Відродження". І це не зрив.

У будь-якій розвинутій парламентській демократії є нормальна форма протесту: неголосування, вихід із сесійної зали і подібні речі парламентського протесту. Але ми будемо в сесійній залі.

Ранее политический эксперт Ярослав Макитра заявил в эфире "ГС", что Андрей Садовый пытается спасти свой политический рейтинг для участия в президентской гонке, поэтому перекладывает ответственность за не вывезенный мусор на центральную власть.