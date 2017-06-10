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10.06.201710:46
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    Звезда Instagram бульдог Карамелька: кулинар, доктор и рыбак

    (обновлено: )36
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    instagram.com/tecuaniventura
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    instagram.com/tecuaniventura
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    instagram.com/tecuaniventura/
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    instagram.com/tecuaniventura/
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    instagram.com/tecuaniventura/
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    instagram.com/tecuaniventura
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    instagram.com/tecuaniventura
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    instagram.com/tecuaniventura
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    instagram.com/tecuaniventura
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    instagram.com/tecuaniventura
    Бульдог Карамелька
    Бульдог Карамелька
    instagram.com/tecuaniventura

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    Бульдог Карамелька

    У бульдога Карамельки в Instagram уже почти миллион подписчиков. Хозяин собаки переодевает своего питомца в разные наряде и фотографирует в интересных образах. 

    Как рассказал пользователь BulldogBlogger, у него есть фотостудия для собак: "Бульдога Карамельку мы часто брали с собой на съемки. Она всегда тихонько сидела в стороне и наблюдала. Однажды, когда одна непослушная модель сбежала со своего места на съемках, Карамелька подошла и села вместо нее. И я стал со временем замечать, что именно Карамелька собирает больше всего комментариев и лайков".

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