Звезда Instagram бульдог Карамелька: кулинар, доктор и рыбак

У бульдога Карамельки в Instagram уже почти миллион подписчиков. Хозяин собаки переодевает своего питомца в разные наряде и фотографирует в интересных образах.

Как рассказал пользователь BulldogBlogger, у него есть фотостудия для собак: "Бульдога Карамельку мы часто брали с собой на съемки. Она всегда тихонько сидела в стороне и наблюдала. Однажды, когда одна непослушная модель сбежала со своего места на съемках, Карамелька подошла и села вместо нее. И я стал со временем замечать, что именно Карамелька собирает больше всего комментариев и лайков".

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