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    Фотоленты

    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами

    (обновлено: )44
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    averagerob
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    averagerob
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    averagerob
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    averagerob
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    averagerob
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    averagerob
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    averagerob
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    averagerob
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    averagerob
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    averagerob
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами
    averagerob

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    Звезда Instagram: мое хобби – спать со звездами

    Парень, сумевший "засветится" в интернете на фото со множеством звезд, называет себя "обычным Робом" и описывает свою личность как "заурядный чувак из Бельгии".

    "Вы когда-либо слышали о фразе, "никогда не позволяйте вашим мечтам быть с вами, пока вы не спите"? Ну, я тоже. Но мне почему-то удалось спать с большим количеством знаменитостей, чем кто-либо другой на этой планете. Мечты сбываются? Смотрите сами", — пишет Ромб на своей странице в Instagram.

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    Он клянется, что все его фотографии настоящие и никогда не подвергались обработке в фотошопе. По-видимому за его очевидную ложь и его полюбили подписчики — снимки, которые публикует Роб настолько карикатурны и неправдоподобны, что так или иначе вызывают улыбку.

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