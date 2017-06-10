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    Культура

    Ах, какая женщина, или Искусство зарабатывать миллионы в Instagram

    90
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    amandaeliselee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    amandaeliselee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    amandaeliselee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    amandaeliselee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    amandaeliselee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    amandaeliselee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    amandaeliselee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    amandaeliselee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    amandaeliselee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    amandaeliselee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    amandaeliselee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    amandaeliselee
    Amanda Elise Lee
    Amanda Elise Lee
    amandaeliselee

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    Amanda Elise Lee

    За прошлый год канадская фитнес-модель и тренер по пилатексу Аманда Элис Ли (Amanda Elise Lee) заработала на своей странице 2 миллиона долларов.

    В подростковом возрасте девушка считала себя слишком худой, а потому стала работать над своей фигурой. В итоге ей удалось добиться впечатляющих форм, благодаря которым на ее страницу в Instagram подписалось более 9,3 миллионов человек.

    Смотрите также: ТОП-5 самых популярных девушек Instagram: певицы покорили мир

    Благодаря своему увлечению девушка зарабатывает немалые деньги. Простой рекламный пост на ее странице стоит 5 тысяч долларов, а за ненавязчивую рекламу придется заплатить от 25 тысяч долларов. 

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