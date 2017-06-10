Ах, какая женщина, или Искусство зарабатывать миллионы в Instagram

За прошлый год канадская фитнес-модель и тренер по пилатексу Аманда Элис Ли (Amanda Elise Lee) заработала на своей странице 2 миллиона долларов.

В подростковом возрасте девушка считала себя слишком худой, а потому стала работать над своей фигурой. В итоге ей удалось добиться впечатляющих форм, благодаря которым на ее страницу в Instagram подписалось более 9,3 миллионов человек.

Смотрите также: ТОП-5 самых популярных девушек Instagram: певицы покорили мир

Благодаря своему увлечению девушка зарабатывает немалые деньги. Простой рекламный пост на ее странице стоит 5 тысяч долларов, а за ненавязчивую рекламу придется заплатить от 25 тысяч долларов.