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    Фотоленты

    Китайский конкурент Airbus поднялся в небо

    (обновлено: )96
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    REUTERS Greg Baker/Pool
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    REUTERS Aly Song
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    REUTERS Andy Wong/Pool
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    REUTERS Andy Wong/Pool
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    REUTERS China Daily
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    REUTERS Greg Baker/Pool
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    REUTERS Greg Baker/Pool
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    REUTERS Greg Baker/Pool
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    REUTERS Aly Song

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    Новый пассажирский самолет китайской разработки выполнил свой первый полет из международного аэропорта Шанхая. Это узкофюзеляжный самолет с одним центральным проходом в салоне, способный взять на борт до 168 пассажиров.

    Арт-самолет с дизайном Евровидение-2017 представили в аэропорту Киев
    УНИАН
    В аэропорту "Киев" разрисовали самолет к Евровидению

    Первый рейс С919 совершил без пассажиров, а государственная вещательная компания CCTV транслировала полет в прямом эфире. По задумке китайских производителей, Comac C919 должен стать прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320, сообщает BBC

    В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолётом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок.

    Самолет начали разрабатывать еще в 2008 году, однако запуск несколько раз откладывался.

    Предварительно заказано уже 500 самолетов для 23 авиакомпаний — как китайских, так и зарубежных. Но основным покупателем все же станет China Eastern Airlines.

    Ранее кубинский военный самолет потерпел крушение в провинции Артемиса на западе страны, в результате погибли восемь человек.

     

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