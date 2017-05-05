Китайский конкурент Airbus поднялся в небо

Новый пассажирский самолет китайской разработки выполнил свой первый полет из международного аэропорта Шанхая. Это узкофюзеляжный самолет с одним центральным проходом в салоне, способный взять на борт до 168 пассажиров.

Первый рейс С919 совершил без пассажиров, а государственная вещательная компания CCTV транслировала полет в прямом эфире. По задумке китайских производителей, Comac C919 должен стать прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320, сообщает BBC.

В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолётом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок.

Самолет начали разрабатывать еще в 2008 году, однако запуск несколько раз откладывался.

Предварительно заказано уже 500 самолетов для 23 авиакомпаний — как китайских, так и зарубежных. Но основным покупателем все же станет China Eastern Airlines.

Ранее кубинский военный самолет потерпел крушение в провинции Артемиса на западе страны, в результате погибли восемь человек.