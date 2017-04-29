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    Открытие под Киевом шут-хауза для тренировок КОРДа

    (обновлено: )1010
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    УНИАН
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    УНИАН
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    УНИАН
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    УНИАН
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    На открытии присутствовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов
    УНИАН
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Показательная тренировка
    УНИАН
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    УНИАН
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    УНИАН

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    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом

    В Центре подготовки подразделений специального назначения Национальной полиции в селе Вита-Почтовая под Киевом состоялось открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРДа (Корпус оперативного внезапного действия).

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    "Сегодня благодаря нашему сотрудничеству с американскими коллегами мы представляем один из элементов подготовки спецназа КОРД — шут-хауз", — сказал во время открытия министр внутренних дел Арсен Аваков.

    Он проинформировал, что до конца года здесь будет завершен целый комплекс для тренировки бойцов КОРДа, который будет включать в себя все необходимые элементы для подготовки их в различных дисциплинах.

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