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    МВД: КОРД ликвидировал преступника, открывшего по ним огонь

    (обновлено: )156
    В МВД сообщили, что преступник был ликвидирован после того, как ходе задержания открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
    Спецоперация Нацполиции и КОРД в Киевской области
    Артем Шевченко, twitter

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Черкасской области бойцы специального подразделения полиции КОРД застрелили мужчину, который открыл ним огонь во время попытки задержания.

    "Детали этой спецоперации Главное управление Национальной полиции в Киевской области с участием КОРД — Корпуса Оперативно-Внезапного Действия Национальной полиции Украины будут позже. Но вывод один можно сделать: стрелять по полицейским — прямой путь туда, откуда можно не вернуться. Проверено — одним из этих дерзких разбойников", — сообщил на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

    Артем Шевченко, twitter
    Спецоперация Нацполиции и КОРД в Киевской области

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что бойцы специального подразделения КОРД в первую очередь должны бороться с организованной преступностью.

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