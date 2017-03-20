МВД: КОРД ликвидировал преступника, открывшего по ним огонь

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Черкасской области бойцы специального подразделения полиции КОРД застрелили мужчину, который открыл ним огонь во время попытки задержания.

"Детали этой спецоперации Главное управление Национальной полиции в Киевской области с участием КОРД — Корпуса Оперативно-Внезапного Действия Национальной полиции Украины будут позже. Но вывод один можно сделать: стрелять по полицейским — прямой путь туда, откуда можно не вернуться. Проверено — одним из этих дерзких разбойников", — сообщил на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Артем Шевченко, twitter Спецоперация Нацполиции и КОРД в Киевской области

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что бойцы специального подразделения КОРД в первую очередь должны бороться с организованной преступностью.