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    Фотоленты

    Во Львове прошел "Обливной понедельник"

    (обновлено: )63
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Участники во время праздничных обливаний водой на площади Рынок во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Участники во время праздничных обливаний водой на площади Рынок во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Участники во время праздничных обливаний водой на площади Рынок во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Участники во время праздничных обливаний водой на площади Рынок во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Участники во время праздничных обливаний водой на площади Рынок во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Участники во время праздничных обливаний водой на площади Рынок во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Во Львове прошел Обливной понедельник
    Участники во время праздничных обливаний водой на площади Рынок во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники во время праздничных обливаний водой на площади Рынок во Львове.

    В Украине традиционно на второй день после Пасхи принято отмечать "Обливной понедельник". Парни обливают водой девушек, что, согласно древнему обычаю, означает очищение. 

    Во Львове обливание прошло на площади Рынок — молодые люди немного отошли от традиции и обливали не только девушек, но и друг друга.

    В связи с обливаниями с 11:00 до 16:00 электротранспорт на площади Рынок не курсировал. Несмотря на то, что погодные условия были не слишком благоприятные, мероприятие прошло в более скромных масштабах.

    Смотрите также фотоленту: Фестиваль "Пасха в Гаю" во Львове

    Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прогнозировала на Пасху заморозки в ряде регионов Украины.

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