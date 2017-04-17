Во Львове прошел "Обливной понедельник"

В Украине традиционно на второй день после Пасхи принято отмечать "Обливной понедельник". Парни обливают водой девушек, что, согласно древнему обычаю, означает очищение.
Во Львове обливание прошло на площади Рынок — молодые люди немного отошли от традиции и обливали не только девушек, но и друг друга.
В связи с обливаниями с 11:00 до 16:00 электротранспорт на площади Рынок не курсировал. Несмотря на то, что погодные условия были не слишком благоприятные, мероприятие прошло в более скромных масштабах.
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Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прогнозировала на Пасху заморозки в ряде регионов Украины.