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    Масштабное наводнение в Перу: более 60 жертв

    (обновлено: )25
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    REUTERS Guadalupe Pardo
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    REUTERS Mariana Bazo
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    REUTERS Mariana Bazo
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    REUTERS Douglas Juarez
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    REUTERS Guadalupe Pardo
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    REUTERS Guadalupe Pardo
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    REUTERS Guadalupe Pardo
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    REUTERS Douglas Juarez
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    REUTERS Guadalupe Pardo

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    Последствия масштабного наводнения в Перу

    Число погибших от мощных наводнений в Перу выросло до 62 человек, сообщает центр действий при чрезвычайных ситуациях этой южноамериканской страны.

    Смотрите также: Наводнение спровоцировало масштабную эвакуацию населения в Калифорнии

    По информации канала Globovision, причиной стихии стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане. Власти уточняют, что стихия затронула 20 из 25 регионов страны, в общей сложности более 70 человек получили ранения, 11 пропали без вести. Пострадало или уничтожено имущество как минимум 56 тысяч перуанцев, всего стихия затронула порядка 546 тысячи жителей.

    Правительство Перу в четверг объявило о прекращении занятий в школах столицы страны Лимы.

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