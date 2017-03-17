Масштабное наводнение в Перу: более 60 жертв

Число погибших от мощных наводнений в Перу выросло до 62 человек, сообщает центр действий при чрезвычайных ситуациях этой южноамериканской страны.

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По информации канала Globovision, причиной стихии стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане. Власти уточняют, что стихия затронула 20 из 25 регионов страны, в общей сложности более 70 человек получили ранения, 11 пропали без вести. Пострадало или уничтожено имущество как минимум 56 тысяч перуанцев, всего стихия затронула порядка 546 тысячи жителей.

Правительство Перу в четверг объявило о прекращении занятий в школах столицы страны Лимы.