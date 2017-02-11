Сказочный замерзший водопад в Тернопольской области

В Тернопольской области замерз самый высокий в Украине равнинный водопад в селе Нырков. Река Джурин падает с высоты 16 метров в долину и образует водопад с тремя каскадами.

Червоногородский (Джуринский) водопад входит в состав Национального природного парка "Днестровский каньон". Эта гидрологический памятник — дело рук человека. Когда-то здесь находилась мельница, впоследствии ГЭС. Летом у водопада всегда много людей, а вот зимой туристов очень мало.

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