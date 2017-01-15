Маланка в Черновицкой области: песни, танцы, ряженые и файеры

В селе Красноильск Черновицкой области грандиозно отпраздновали Маланку. Здесь провели целый спектакль с песнями, танцами, ряжеными маланкарями, кострами и файерами. Действо длилось до самой ночи.

В самих Черновцах также торжественно стартовал фестиваль "Маланка-фест". Праздник начался на площади Филармонии, где собрались коллективы меланкарей со всей Черновицкой области. В этом году запланировано участие в фестивале 40 коллективов.

Напомним, Маланка (или Щедрый вечер) — это канун Старого Нового года 31 декабря (по старому календарю 13 января). По церковному календарю — это также день памяти преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланки).

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