Зрелищные гонки собак в Харьковской области

В субботу, 14 января, в Харьковской области прошел фестиваль Winter dog fest, в рамках которого состоялась гонка среди северных ездовых собак на упряжках. Мероприятие проходило на аэродроме в Коротиче.

Зрители увидели гонки на упряжках, зимний каникрос, гонку бегунов с собаками и гонку лыжников с собаками. На фестивале также прошла выставка собак, в которой приняли участие тибетские мастифы, кавказские овчарки, аляскинские маламуты, сибирские хаски, немецкие овчарки и эрдельтерьеры.

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