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    Киев

    В Киеве потушили пожар в строительном магазине

    (обновлено: )102
    Пожар возник в недостроенном 3-этажном здании, а не в самом торговом центре, как сообщалось ранее. Как оказалось, на первом этаже горел утеплитель на площади 100 кв. м.
    В торговом центре Киева произошел пожар
    korrespondent.net

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Пожар возле строительного магазина Агромат по улице Булаховского ликвидировали. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщается на сайте ГСЧС.

    "В 16:32 пожар локализован, а в 16:52 ликвидирован", – сказано в сообщении.

    korrespondent.net
    В торговом центре Киева произошел пожар

    По данным ведомства, пожар возник в недостроенном 3-этажном здании, а не в самом торговом центре, как сообщалось ранее.

    Как оказалось, на первом этаже горел утеплитель на площади 100 кв. м.

    На месте происшествия работало 3 единицы техники и 15 человек.

    Причина пожара выясняется. Погибших и травмированных нет.

    Ранее сообщалось, что в Киеве пылал склад лакокрасочных изделий.

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