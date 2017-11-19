В Киеве потушили пожар в строительном магазине

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Пожар возле строительного магазина Агромат по улице Булаховского ликвидировали. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщается на сайте ГСЧС.
"В 16:32 пожар локализован, а в 16:52 ликвидирован", – сказано в сообщении.
В торговом центре Киева произошел пожар
По данным ведомства, пожар возник в недостроенном 3-этажном здании, а не в самом торговом центре, как сообщалось ранее.
Как оказалось, на первом этаже горел утеплитель на площади 100 кв. м.
На месте происшествия работало 3 единицы техники и 15 человек.
Причина пожара выясняется. Погибших и травмированных нет.
Ранее сообщалось, что в Киеве пылал склад лакокрасочных изделий.