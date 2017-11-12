Ночью в Киевской области горел цех

ГСЧС

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. В поселке Макаров Киевской области ночью горел цех по производству пеллет, сообщили в ГСЧС.

"11 ноября в 23:50 поступило сообщение о пожаре в цехе по производству пеллет на ул. Василия Стуса в пгт. Макаров", — говорится в сообщении.

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Как выяснилось, пламя охватило одноэтажное здание на площади 4000 м2.

"В 2:47 пожар был локализован, в 5:26 ликвидирован", — уточнили спасатели.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и подсчитывают нанесенный ущерб.

Напомним, в ночь на пятницу, 10 ноября, в Киеве произошел сильный пожар в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева SkyMall.