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    Киев

    Обрушение недостроя в Киеве. Застройщик объяснил причины обвала

    (обновлено: )209
    В компании отметили, что при заливке плиты перекрытия в строящемся доме не выдержала опалубка, что привело к обрушению этой плиты.
    Обвал дома в Киеве
    hromadske.ua

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. 

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    Пресс-служба компании-застройщика "Укрбуд" объяснила, почему произошел обвал плит в строящемся доме на Воздвиженке в Киеве.

    По данным компании, один из рабочих поцарапал бровь, однако от медицинской помощи он отказался. Никому другому медпомощь также не понадобилась.

    Сообщается, что "скорую" помощь вызвали очевидцы, полиция прибыла вслед за медиками по факту вызова.

    В компании отметили, что при заливке плиты перекрытия в строящемся доме не выдержала опалубка, что привело к обрушению этой плиты. 

    "Вероятно, причиной стал производственный дефект одного из элементов опалубки", — добавили в компании.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева в элитном районе Воздвиженка обвалилось перекрытие строящегося здания.

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