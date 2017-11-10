В Ижевске увеличилось число погибших при обрушении жилого дома

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа увеличилось до семи человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Из-под завалов извлечено тело седьмого погибшего", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, спасатели извлекли тело женщины, ее возраст пока установить не удалось.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Все погибшие уже опознаны. Следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома не обнаружено. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании Александра Копытова — он жил вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.