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14.11.201717:14
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    Киев

    В Киеве разобрали дельфинарий "Немо"

    (обновлено: )39302
    Дельфинарий демонтируется в связи с решением суда, который удовлетворил ходатайство прокуратуры.
    Демонтаж дельфинария Немо
    Фото КиевVласть

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве 14 ноября начали демонтаж двухэтажного здания дельфинария "Немо".

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    Attractions Magazine/Youtube
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    Дельфинарий на улице Академика Глушкова, 9 полностью демонтирован.

    КиевVласть сообщает, что работы по демонтажу велись сегодня с самого утра.

    В июле 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на земельный участок, где находится двухэтажное здание дельфинария "Немо" в Киеве.

    Решением запрещено распоряжаться и использовать любым образом указанный земучасток и расположенные на нем строительные сооружения.

    До этого полиция и прокуратура заблокировала работу "Немо". В начале мая дельфинарий отключили от канализации.

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