В Киеве разобрали дельфинарий "Немо"

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве 14 ноября начали демонтаж двухэтажного здания дельфинария "Немо".

Дельфинарий на улице Академика Глушкова, 9 полностью демонтирован.

КиевVласть сообщает, что работы по демонтажу велись сегодня с самого утра.

В июле 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на земельный участок, где находится двухэтажное здание дельфинария "Немо" в Киеве.

Решением запрещено распоряжаться и использовать любым образом указанный земучасток и расположенные на нем строительные сооружения.

До этого полиция и прокуратура заблокировала работу "Немо". В начале мая дельфинарий отключили от канализации.