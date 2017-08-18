В Черном и Азовском морях массово гибнут дельфины

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Украине по сравнению с последними годами наблюдается повышение смертности дельфинов в Черном и Азовском морях, сообщает пресс-служба Министерства экологии.

"Причины повышенной смертности китообразных пока неизвестны", — говорится в сообщении.

Сейчас рассматривается несколько причин. Специалисты предполагают, что наиболее вероятной является эпизоотия вирусного или бактериального характера, хотя не исключают и возможные токсикологические (отравления загрязняющими веществами) и другие причины.

Предварительная оценка специалистов также свидетельствует, что смертность дельфинов в 2017 году заметно превышает аналогичный показатель за последние годы, хотя пока значительно меньше по сравнению с известными в отдельные предыдущие годы случаями эпизоотий и другими случаями массовой гибели.

Повышенная смертность китообразных наблюдается во всей морской акватории Украины, а также в акваториях Румынии, Грузии и России.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева арестовал столичный дельфинарий "Немо".