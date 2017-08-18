наверх
18.08.201717:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Черном и Азовском морях массово гибнут дельфины

    (обновлено: )16401
    По данным Министерства экологии Украины, специалисты предполагают, что наиболее вероятной причиной гибели дельфинов является эпизоотия вирусного или бактериального характера.
    Дельфин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Украине по сравнению с последними годами наблюдается повышение смертности дельфинов в Черном и Азовском морях, сообщает пресс-служба Министерства экологии.

    Акция за права дельфинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве прошел перфоманс за права дельфинов

    "Причины повышенной смертности китообразных пока неизвестны", — говорится в сообщении.

    Сейчас рассматривается несколько причин. Специалисты предполагают, что наиболее вероятной является эпизоотия вирусного или бактериального характера, хотя не исключают и возможные токсикологические (отравления загрязняющими веществами) и другие причины.

    Предварительная оценка специалистов также свидетельствует, что смертность дельфинов в 2017 году заметно превышает аналогичный показатель за последние годы, хотя пока значительно меньше по сравнению с известными в отдельные предыдущие годы случаями эпизоотий и другими случаями массовой гибели.

    Повышенная смертность китообразных наблюдается во всей морской акватории Украины, а также в акваториях Румынии, Грузии и России.

    Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева арестовал столичный дельфинарий "Немо".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Одесский следственный изолятор. Архивное фото
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Вирус Коксаки
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину